PSG ‍: Vinicius c'est mort, Riolo a trouvé bien mieux

Le PSG a déjà quelques noms en tête pour se renforcer l'été prochain sur le marché des transferts. Parmi eux, un certain Vinicius Jr, qui n'arrive pas à se mettre d'accord avec le Real Madrid pour prolonger son contrat.

Luis Enrique et ses hommes ont encore de grandes échéances à vivre en cette seconde partie de saison. Mais le PSG veut assurer ses arrières lors du prochain mercato estival. Le club de la capitale veut toujours axer son projet autour de jeunes joueurs motivés à faire leurs preuves au plus haut niveau. Cependant, le Qatar ne dira pas non à la possibilité de frapper un grand coup avec une star qui coche toutes les cases. Ces dernières heures, le journaliste belge Sacha Tavolieri affirme que le Paris Saint-Germain tente sa chance pour s'attacher les services de Vinicius Jr et a même opté pour des premiers contacts en ce sens. Le Brésilien n'arrive pas à se mettre d'accord avec la direction du Real Madrid pour prolonger. L'Arabie saoudite est également dans le coup pour le récupérer et tout semble ouvert dans ce dossier.

Vinicius au PSG, ça ne fait pas l'unanimité

La question est aussi de savoir si Vinicius Jr pourrait être compatible avec Luis Enrique. Le Brésilien prend de la place et son comportement n'est pas toujours des plus tournés vers le collectif. Du côté de certains fans et observateurs du PSG, on n'est pas convaincus par l'arrivée de l'international auriverde et on préférerait recruter son coéquipier Rodrygo. Ces dernières heures sur X, on pouvait notamment voir comme commentaires sur le sujet : « Je prends Rodrygo sans même hésiter » ; « Rodrygo est un vrai joueur d'équipe, altruiste, percutant, toujours bien positionné, ne cherche pas le dribble le trop. Ça serait une super recrue et vraiment un vrai plus dans notre effectif. Et totalement Luis Enrique compatible » ; « Rodrygo 1000 fois, je sais pas ce qu'ils ont au Real, ils le voient comme Rodry-guez, alors que depuis le début c'est Rodry-goal, il leur sauve les miches à chaque fois » ; « Aucune sauce à prendre, Rodrygo sans hésitation ! » ou encore ; « Les 2 joueurs se valent en matière footbalistique, mais Vinicius a un comportement de daube, ça lui a déjà couté un BO. Des joueurs comme ça je suis président d'un club c'est sans moi. Je prends donc Rodrygo ».

A noter que même Daniel Riolo a validé une arrivée de Rodrygo plutôt que celle de Vini avec commentaire assez clair : « Évidemment !!!! ». Le PSG est aussi intéressé par le jeune ailier du Real Madrid, qui a vu sa place menacée depuis l'arrivée de Kylian Mbappé.