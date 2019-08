PSG : Vinicius à Paris, la réponse du Real est limpide !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Après une période de quelques jours durant lesquels les rumeurs de transfert se sont calmées autour de Neymar, la folie a repris cette semaine.

Et pour cause, le FC Barcelone se déplace ce mardi à Paris avec la ferme intention de conclure le transfert du Brésilien, pour qui le Paris SG exige 100 ME en plus de Nelson Semedo et d’Ousmane Dembélé. Néanmoins en parallèle, le Real Madrid reste à l’affût. Et le club de la capitale aurait déjà, dans l’optique d’un éventuel transfert, témoigné son intérêt à l’égard de Vinicus Junior, pas titulaire indiscutable, loin de là même, aux yeux de Zinedine Zidane.

Une offre de 100 ME en plus du jeune Brésilien pourrait faire réfléchir Paris mais selon les informations obtenues par le média espagnol Jugones, ce deal ne devrait pas se conclure. Et pour cause, le Real Madrid aurait pris la décision de ne pas sacrifier Vinicius Junior, un joueur sur lequel le club de la capitale espagnole compte à l’avenir, pour faire venir Neymar. D’autant que de son côté, Zinedine Zidane n’est toujours pas favorable à la venue du n°10 du PSG, plus que jamais entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain dans le money-time de ce mercato estival…