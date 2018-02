PSG : Vexée par Emery, la presse espagnole le ridiculise !

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Loin d’être abattu après la défaite contre le Real Madrid (3-1) la semaine dernière, Unai Emery est persuadé que le Paris Saint-Germain inversera la situation lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions.

Dans son message adressé aux supporters, l’entraîneur parisien a donné les raisons de croire à l’exploit, affirmant au passage que les Merengue ne savaient pas à quoi s’attendre au Parc des Princes. De quoi vexer la presse espagnole. En effet, le journaliste de Marca Juanma Rodriguez a tenu à lui répondre histoire de lui rappeler le palmarès du Real ainsi que la confiance similaire du Bayern Munich… balayé par la Maison Blanche en demies en 2014 (1-0, 0-4).

« Le message d’Unai Emery me rappelle beaucoup celui de Rummenigge, a comparé notre confrère. Je ne sais pas ce qu’il se passera le 6 mars. Et j’ai déjà dit que je sentais comme un piège extra-sportif. Il est possible que le PSG élimine le Real et il est également possible que le Real conserve son avantage et passe en quarts de finale. Mais, mon cher Emery, on ne gagne pas 12 LdC (écoute bien Unai, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze et douze) sans savoir qui sont tes adversaires. »

Emery repris de volée

« Le meilleur club sportif du XXe siècle sait que dans deux semaines il jouera contre une grande équipe. Mais, au match aller, il m’a semblé que c’est toi qui n’as pas compris contre qui tu jouais, s’est moqué le journaliste. Et pourtant avec Almeria, Valence, Séville et maintenant le PSG, tu as déjà perdu quinze fois contre le champion espagnol, européen et mondial. Alors… ne crie pas au loup, Petit Chaperon rouge ! » Critiqué pour ses choix au match aller, Emery n’a plus le droit à l’erreur.