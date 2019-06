PSG : Veuillez patienter, ce dossier va s'éterniser !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Nous sommes début juin et pour l’heure, il est totalement impossible de savoir qui sera le gardien n°1 du Paris Saint-Germain la saison prochaine.

Car comme chaque intersaison, c’est le grand flou dans la capitale à ce poste. Le contrat de Gianluigi Buffon n’ayant pas été prolongé, cela va se jouer entre Alphonse Areola, Kevin Trapp… et une éventuelle recrue. Prêté à Francfort en 2018-2019, Trapp a réalisé une excellente saison en Bundesliga. Ce qui a logiquement donné envie au 7e du championnat allemand de le conserver.

Mais à en croire le président du conseil de surveillance Wolfgang Steubing, ce dossier devrait s’éterniser et se décanter en fin de mercato seulement. « Kevin bénéficie d’une grande importance dans l’équipe. L’entraîneur Adi Hütter a déclaré qu’il aimerait le garder et que Kevin aimerait rester avec nous. Mais je ne m’attends pas non plus à une décision rapide en ce qui concerne ce dossier » a confié le dirigeant de Francfort dans les colonnes de Kicker. Pour rappel, le Paris Saint-Germain réclame une indemnité d’environ 10 ME pour lâcher son gardien, lequel est tout de même très apprécié en interne, notamment par Thomas Tuchel.