PSG : Verratti, un grand joueur au physique en carton

Dans : PSG.

À l'occasion d'un grand article de France Football, Lothar Matthäus a livré son avis sur Marco Verratti, joueur exceptionnel trop souvent gêné par les blessures.

Depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc parisien, Marco Verratti semble de nouveau à son meilleur niveau. Plus épanoui sur le terrain, l'Italien est plus haut sur le terrain et plus proche de ses attaquants, comme en témoigne sa superbe passe décisive pour Kylian Mbappé sur la pelouse du Barça en Ligue des Champions. Mais la technique ou la vision du jeu du Petit Hibou n'ont jamais été remis en question. Plus que ses qualités intrinsèques, ce sont son hygiène de vie et sa propension à se blesser qui inquiètent les observateurs. Interrogé par France Football comme de nombreuses autres personnalités du monde du foot, Lothar Matthäus a donné son point de vue sur l'international italien.

Verratti, le Toni Kroos du PSG

«Je suis souvent les matches du PSG et Verratti me fait penser à Toni Kroos : un joueur discret, mais indispensable. Il fait le lien entre la défense et l'attaque, ses qualités d'abattage sont énormes et son jeu de passes constitue sa grande force, que ce soit les passes courtes ou longues. Le fait que Mauricio Pochettino lui laisse autant de liberté dans l'entrejeu lui permet de mieux exploiter son potentiel. Sa prestation contre le Barca il y a trois semaines l'a confirmé : dans les grands moments, il sait se sublimer. Mais le problème, c'est que son corps le laisse rarement en paix. Il est rare qu'il enchaîne les matches sur une longue durée à l'image de Toni Kroos qui joue tous les trois jours à un très haut niveau depuis une dizaine d'années. Si Verratti avait connu moins de pépins physiques, je suis convaincu qu'il aurait davantage marqué les esprits sur la scène internationale. Au niveau de la hiérarchie des milieux actuels, je situe Verratti à peu près au même rang que Frenkie De Jong, Marcel Sabitzer et Denis Zakaria, mais un cran en dessous des Ilkay Gündogan, Nicolo Barella, Leon Goretzka et Joshua Kimmich » a déclaré le ballon d'Or 1990. Entre soucis à l'aine à la hanche ou à la cheville, problèmes d'adducteurs... Marco Verratti a connu plus d'une vingtaine de forfaits depuis son arrivée à Paris. Si l'Italien parvient à corriger ce point faible, le PSG disposera dans son effectif d'un des tous meilleurs milieux de terrains au monde.