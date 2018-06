PSG : Verratti sacrifié par Tuchel pour une énorme arrivée ?

Dans : PSG, Mercato.

Un an après avoir forcé un départ avant d’être retenu de manière spectaculaire par son club, Marco Verratti n’est plus jugé indispensable, et donc intransférable.

C’est la révélation effectuée ce samedi par El Mundo Deportivo, pour qui le statut de l’international italien a changé avec l’arrivée de Thomas Tuchel. Le coach allemand, qui a déjà demandé à son milieu de terrain une meilleur hygiène de vie et la perte de quelques kilos, ne jugerait pas l’ancien de Pescara comme un joueur clé de sa prochaine équipe. Sans le pousser à partir, il a toutefois fait passer son message. Et il ne faut pas le dire deux fois à Mino Raiola.

Le truculent agent en profite donc pour discuter avec les grands clubs européens comme Manchester United et la Juventus Turin, mais n’a pour le moment pas abordé le FC Barcelone. Après l’épisode houleux de l’été dernier, cela peut se comprendre, même si le club catalan a toujours apprécié le profil très joueur de Marco Verratti. Néanmoins, cette décision de Thomas Tuchel pourrait provoquer un petit séisme à Paris, où l’éventuel départ de l’Italien permettrait de financer l’arrivée d’une sentinelle de grande ampleur au mercato.