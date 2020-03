PSG : Verratti remplaçant, Riolo a trouvé l’argument improbable

Dans : PSG.

Titularisé lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre Dortmund (2-0), Leandro Paredes est l’auteur d’une performance convaincante. Suffisant pour pousser Marco Verratti sur le banc des remplaçants ?

En cas de victoire, les absents ont toujours tort… C’est notamment le cas de Thiago Silva qui, depuis le succès de ses coéquipiers mercredi, subit une nouvelle vague de critiques. Mais que le capitaine du Paris Saint-Germain se rassure, son partenaire suspendu Marco Verratti n’est pas non plus épargné. Son plus fidèle détracteur Daniel Riolo est revenu à la charge en évoquant la bonne prestation de Leandro Paredes qui mériterait selon lui un statut de titulaire au détriment du milieu italien. La principale raison ? L’Argentin, lui, sait chatouiller les chevilles de ses adversaires sans faire grimper ses statistiques de cartons.

« Paredes est meilleur que Verratti. Paredes doit jouer, surtout avec Gueye. C’est beaucoup plus complémentaire, le ballon circule plus vite, a expliqué Daniel Riolo. (...) Techniquement, Verratti est au-dessus de tout le monde mais ce n’est pas ça qui est important quand tu joues à ce poste-là. Paredes a en plus la capacité, et c’est ce qui a souvent manqué au PSG, à mettre des taquets, les coups de savates qui vont bien. Et il est assez malin pour prendre moins de cartons que l’autre alors qu’il met plus de coups. » Un profil qui rappelle celui d’un certain Thiago Motta…