PSG : Verratti lâche ses vérités sur Neymar

Neymar fait son retour dans le groupe du PSG pour le match contre Lyon. Pour Marco Verratti, cela change quand même les choses en faveur du Paris Saint-Germain.

Plus d’un mois après sa blessure à Caen en Coupe de France, et après quelques espoirs, déçus, ces deux dernières semaines, Neymar est cette fois présent dans le groupe de Mauricio Pochettino pour le très attendu déplacement du Paris Saint-Germain dimanche à Lyon. Le Brésilien, qui s’est entraîné normalement ces derniers jours, ne débutera probablement pas au Groupama Stadium dans cette rencontre décisive de Ligue 1. Mais son come-back est une excellente nouvelle pour le PSG comme l’a dit et répété Marco Verratti à la veille d’OL-Paris. En effet, présent en conférence de presse, le milieu de terrain italien a reconnu que le Paris SG avec ou sans Neymar, ce n’était pas du tout la même chose. Et sur ce qu’il a vu des récents entraînements, Verratti est très optimiste pour la suite et la fin de la saison du club de la capitale.

Neymar est fort, Verratti est chaud

Lorsqu’on l’interroge sur son coéquipier brésilien, Marco Verratti n’est pas loin de s’emballer. « Neymar, je le trouve toujours très fort. Même après 4-5 semaines, il est quasiment toujours le meilleur à l'entraînement. Techniquement, il est incroyable, il ne perd rien. On est très contents de le revoir. C'est le joueur le plus important pour nous, il nous donne beaucoup de confiance. On a hâte qu'il puisse nous aider sur cette fin de saison », a confié le milieu de terrain italien qui attend énormément du retour de Neymar. Ce dernier, qui n’aura pas à se déplacer au Brésil lors de cette trêve internationale, va devoir montrer que Marco Verratti a raison, puisque dans les semaines qui viennent le Paris Saint-Germain va devoir enchaîner les matchs en altitude, avec notamment Lille et le Bayern Munich sur sa route. Et cela même sans parler d'un possible rendez-vous avec Manchester City, si le PSG élimine l'ogre bavarois.