PSG : Verratti est une arnaque, Daniel Riolo exige son départ !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Averti face à Lille dimanche soir (5-1), Marco Verratti est retombé dans ses travers en se sortant du match. Malgré son net retour en forme au cours des dernières semaines, l’international italien ne fait cependant pas l’unanimité chez les observateurs. Par exemple, Daniel Riolo estime que le natif de Pescara est bien trop surcoté, et qu’il va devenir urgent de s’en séparer pour les dirigeants du Paris Saint-Germain…

« Verratti, si on continue de le trouver bon... Sa saison est en tout point catastrophique ! Ce dimanche soir, il a encore pris un jaune et il va manquer la finale de la Coupe de France (il sera en fait suspendu contre Nantes, et non contre Rennes). Tu ajoutes à ça ses blessures, tout ce qu'il a fait... Mais combien de temps on va continuer à se foutre de notre gueule avec ce joueur qui doit dégager le premier de ce club ? » a pesté le journaliste de RMC Sport, souvent très critique à l’égard du milieu de terrain parisien. Et qui estime que Nasser Al-Khelaïfi serait bien inspiré de le vendre lors du prochain mercato. Un avis certainement pas partagé par Thomas Tuchel, déjà très juste dans ce secteur de jeu…