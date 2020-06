PSG : On ne peut plus rire de Verratti, Riolo s’offusque

Dans : PSG.

Cible préférée de Daniel Riolo, Marco Verratti est toujours parisien, et cela va bientôt faire 10 ans.

De quoi rendre fou le consultant de RMC, qui persiste à penser qu’avec un milieu de terrain d’une autre dimension et avec un autre état d’esprit que l’Italien, le PSG serait déjà allé beaucoup plus loin en Ligue des Champions. Des attaques qui hérissent le poil de bien des supporters parisiens, conscient que l’ancien de Pescara n’est pas parfait, mais qu’il demeure un pion majeur de leur équipe, et notamment dans les gros matchs. Mais dans ses railleries habituelles, Daniel Riolo a récemment rebondi sur la rumeur évoquant une possible arrivée de Sergej Milinkovic-Savic au PSG, proposant directement au club parisien d’envoyer Verratti à la Lazio dans l’échange. Une boutade plus qu’une info transfert, mais qui a été largement reprises. Ce qui a le don d’énerver le polémiste, pour qui il va bientôt falloir maitriser la langue de bois même sur l’After Foot.

« Il faut que j'arrête de parler avec ce ton-là, car il y a beaucoup de gens qui ne comprennent plus. Il y a des sites qui reprennent et ne comprennent jamais que c'est une blague. L'autre fois, ils ont cru que je proposais sérieusement un deal Sergej Milinkovic-Savic contre Marco Verratti... Que je dis que Milinkovic-Savic est supérieur à Verratti il n'y a pas de problème. Mais que je dis que propose un deal, genre échange de joueur, les mecs ont pris cela au sérieux et cela a fait réagir un tas de « neu-neu ». C'est toujours pareil, on ne peut plus faire de second degré maintenant… », a pesté Daniel Riolo, qui taquinait un peu lourdement Verratti, en annonçant notamment que les boites de nuit ayant rouvert en Italie, le milieu de terrain pouvait signer à Rome désormais.