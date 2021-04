PSG : Verratti de retour, ce n'est plus la même musique

Dans : PSG.

Négatif à la Covid-19, Marco Verratti postule à une place de titulaire pour le match retour entre le PSG et le Bayern Munich au Parc des Princes.

Absent au match aller, l’international italien a cruellement manqué au Paris Saint-Germain du côté de l’Allianz Riviera. Son retour, conjugué à celui de Leandro Paredes, représente une excellente nouvelle pour Mauricio Pochettino. Et pour cause, les deux hommes vont certainement permettre au PSG de tenir davantage le ballon et donc de concéder moins d’occasions, ce dont se réjouit Laure Boulleau. Sur l’antenne de Canal +, l’ancienne défenseuse du Paris Saint-Germain a estimé que le visage du PSG devrait être totalement différent grâce aux présences possibles, mais pas certaines, de l’Italien et de l’Argentin.

« Je pense qu’Il faut qu’ils assument cette façon de jouer. Peut-être que c’est un peu nouveau et la clé est de gérer émotionnellement le fait de subir et de ne pas avoir de ballon. Il y avait des joueurs qui n’étaient pas habitués à donner le ballon à l’adversaire, je pense à Neymar par exemple. Mais ils se rendent comptent que quand ils ont moins le ballon, ils peuvent gagner des matches. S’ils restent dans les mêmes caractéristiques, pourquoi changer ? » s’interroge Laure Boulleau avant de poursuivre en s’attardant sur les cas de Marco Verratti, forfait à l’aller et de Leandro Paredes, qui était suspendu à Munich. « Ils ont mis en difficulté l’une des meilleures équipes d’Europe si ce n’est la meilleure. Avec un Verratti ou un Paredes, je pense qu’il y aura moins d’occasions concédées parce qu’il y aura plus de possessions et de point de récupération ». De quoi envisager le match retour avec plus de sérénité du côté de Paris, qui enregistre plusieurs retours importants à l’heure où les inquiétudes se multiplient dans les rangs du Bayern Munich, qui sera privé de Lewandowski, de Gnabry et probablement de Goretzka.