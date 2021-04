PSG : Verratti et Florenzi négatifs, bonne nouvelle pour Paris

Dans : PSG.

Testés positifs au covid la semaine passée en revenant de sélection, Marco Verratti et Alessandro Florenzi sont désormais négatifs et ils vont reprendre l'entraînement avec le PSG.

L’équipe d’Italien s’étant transformée en cluster géant en mars dernier, le Paris Saint-Germain a été durement impacté puisque Mauricio Pochettino a été contraint de se passer de Marco Verratti et Alessandro Florenzi mercredi dernier pour le déplacement à Munich. Les deux internationaux avaient fait l’objet d’un contrôle positif au covid à leur retour en France. Mais, ce dimanche, Julien Maynard, journaliste de TF1, annonce que les deux internationaux italiens sont désormais négatifs et conformément aux règles sanitaires en France, ils vont pouvoir reprendre l’entraînement et postuler à une place dans le groupe pour la réception du Bayern Munich au Parc des Princes, mardi.