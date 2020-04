PSG : Verratti chauffe les supporters en humiliant l’OM

Dans : PSG.

Malgré un écart considérable de niveau entre les deux effectifs depuis la venue du Qatar à Paris, il existe toujours une vraie rivalité entre les supporters de l’OM et ceux du PSG.

Il n’y a qu’à voir les réactions des supporters de l’Olympique de Marseille sur les réseaux sociaux lors des éliminations du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions pour s’en rendre compte. Mais du côté du PSG, on rigole bien souvent des moqueries de l’OM alors que le club phocéen n’a plus remporté le moindre Classico depuis des années. Ce que Marco Verratti a tenu à rappeler aux supporters olympiens au cours d’un live organisé sur Instagram.

« Il faut gagner deux Ligues des Champions pour arrêter de faire parler l'OM ? On va déjà essayer d'en gagner une, après on verra. Mais depuis que je suis à Paris, c'est à dire en 2012, on n'a jamais perdu contre Marseille. C'est la seule chose à laquelle ils peuvent encore s'attacher, c'est ça ? » s’est interrogé, chambreur et un brin énervé, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, lequel n’a pas encore dépassé le stade des quarts de finale en Ligue des Champions depuis son arrivée dans la capitale française en 2012. Des propos qui ne manqueront pas de chauffer les supporters de l’Olympique de Marseille et ceux du PSG alors qu’en cas de reprise de la Ligue 1, les deux clubs s’affronteront au Stade Vélodrome d'ici la fin de la saison. Un match qui sera forcément très attendu et médiatisé s’il a lieu, et ce même s’il se disputera à huis clos. Malheureusement pour les supporters de l’OM, qui font chaque année de la réception du PSG l’une des dates capitales de la saison.