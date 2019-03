OM : 5-0 pour Marseille, La Provence chambre le PSG !

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

A la veille de PSG-OM, le quotidien La Provence consacre déjà sa grande Une à la rencontre de dimanche soir au Parc des Princes avec un titre forcément provocateur " Marseille 5 - Paris 0 ". Il ne s'agit évidemment d'un pari sur le score final du Clasico à venir, mais d'un constat fortement teinté de chauvinisme de la part du quotidien qui appartient, rappelons le, à Bernard Tapie. Pour le média marseillais, si l'Olympique de Marseille l'emporte aussi facilement face au Paris Saint-Germain les raisons sont simples : « on a gagné la Ligue des champions, éliminé Manchester, notre stade est plus beau, on a un public de feu... et le soleil ! »

Dans ses pages intérieures, La Provence développe ses arguments, lesquels, et c'est normal, sont destinés à brosser les supporters de l'OM dans le sens du poil. Même si en préambule, le quotidien régional rappelle que sur le plan sportif, l'Olympique de Marseille devra faire fort pour mettre un terme à une très longue période de disette. « A J-1 avant le Clasico, l’heure est aux stats. Et on ne va pas se mentir, elles ne sont pas vraiment à notre avantage. La dernière fois que l’OM a gagné face au PSG, c’était en novembre 2011, dans l’ancien Vélodrome (3-0). Kylian Mbappé n’avait pas encore 13 ans. Et il faut remonter au 28 février 2010 pour voir les Bleu et Blanc l’emporter (0-3) au Parc des Princes. Depuis, le Paris Saint-Germain n’a cessé d’étoffer ses troupes dans le but de décrocher une victoire en Ligue des champions. Mais au fil des saisons, le sort -définitivement marseillais- semble bien décidé à l’en priver. Et c’est une équipe humiliée par une inattendue "comebackada" à domicile face à Manchester United, qui recevra l’OM demain », prévient Laurence Mildonian, histoire que ce 5-0 de Marseille contre Paris ne soit pas trop pris au pied de la lettre.