PSG : Verratti blessé, c'est excellent pour le mercato selon Benarbia

Du côté du Paris Saint-Germain, on est passé en alerte maximale depuis la blessure sérieuse de Marco Verratti samedi contre Guingamp. Déjà mis sous pression par Thomas Tuchel qui exigeait un renfort, au minimum, au milieu de terrain, Antero Henrique est désormais dans l'obligation de rapidement se bouger et finaliser au moins la signature d'un joueur de toute urgence. A onze jours de la fin du mercato d'hiver, Ali Benarbia estime que le coup dur connu avec l'entorse de Marco Verratti peut finalement rendre service au PSG.

Une prise de position un peu étonnante tout de même. « La blessure de Verratti ? Est-ce que ce n’est pas une bonne chose pour Tuchel qui poussait pour avoir ce fameux milieu de terrain ? Le fait que là Verratti ait une bonne blessure, Antero Henrique et les dirigeants du Paris Saint-Germain vont accélérer pour de suite prendre un joueur. Car même si tu prends un Paredes ou un Weigl, le temps qu’il s’habitue au PSG, à ses coéquipiers...il faudra un certain temps. Avant de parler de Manchester United, il faut prendre un joueur tout de suite et qu’il puisse entrer un peu dans la façon de joueur du Paris Saint-Germain et qu’il s’adapte à ce système sans délai. C’est un posté clé car ces dernières années tout passe par ce poste », a confié l'ancien joueur, désormais consultant de RMC. Il n'est pas certain que la blessure de Verratti réjouisse autant que cela le PSG et ses supporters...