PSG : Verratti à vie à Paris, la déclaration d’amour

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Chouchou du public, Marco Verratti fait le bonheur du Paris Saint-Germain depuis plus de neuf ans. Et le milieu italien n’a pas du tout l’intention de quitter la France.

Déniché en 2012 par Leonardo, alors qu’il n’avait que 18 ans, Marco Verratti s’est très vite imposé au PSG. Il venait alors de faire monter Pescara en Serie A, avec notamment ses coéquipiers en sélection italienne désormais, Lorenzo Insigne et Ciro Immobile. Il a tapé dans l’œil du directeur sportif brésilien, qui a lâché 12 ME pour le recruter. Très vite intégré dans le 11 par Carlo Ancelotti, Marco Verratti a impressionné tout le monde, par sa sérénité notamment dans ses sorties de balle, et ses qualités techniques. En neuf saisons, Marco Verratti a loupé beaucoup de matchs à cause de blessures, mais il a pris une place importante dans le cœur des supporters. Il a voulu partir au FC Barcelone à l’été 2017, avant de se rétracter. Finalement, il est un homme heureux et comblé dans la capitale, où il s’est d’ailleurs marié l’été dernier avec la Française, Jessica Aïdi. Au micro de France Info, Marco Verratti a parlé de son amour pour Paris.

« Je resterai toujours vivre ici à Paris ! »

« Paris m’a tout apporté ! Footballistiquement, j’ai eu la chance de jouer avec et contre de grands champions, lors de grands matchs, c’est ce que je voulais par-dessus tout. Je suis tombé amoureux de ce club et c’est pour ça que j’essaie toujours de donner le maximum, pour rendre la confiance qu’on m’a donnée. J’étais un petit garçon qui venait d’une petite ville de province italienne et ici j’ai tout eu. Mes enfants sont nés ici ! Quand tu as un peu plus de 18 ans, ce sont tes plus belles années. Et moi, je les ai vécues ici. C’était incroyable. Je suis devenu un homme et j’ai trouvé l’amour. Donc tout ce que j’ai vécu ici me laissera d’incroyables souvenirs. La vie d’après ? Il me reste un peu de temps. Ce que je sais, c’est que je resterai toujours vivre ici à Paris ! », a assuré Marco Verratti, qui a en effet à 28 ans encore de belles années devant lui. Le PSG a besoin d’un Verratti aussi bon que contre Manchester City pour gagner la Ligue des champions.