PSG : Verratti à la place de Neymar, Riolo tremble

Dans : PSG.

Probablement aligné dans une position de meneur de jeu contre Barcelone ce mardi soir en Ligue des Champions, Marco Verratti sera très attendu.

En l’absence de Neymar et d’Angel Di Maria, l’international italien aspire à devenir le dépositaire du jeu parisien sur la pelouse du Camp Nou. Il ne sera néanmoins pas simple pour Marco Verratti de briller dans une position qu’il connaît très peu, ce qui inspire quelques doutes à Daniel Riolo. Sur l’antenne de RMC, le journaliste s’est également interrogé sur la faculté ou non de Marco Verratti à devenir un leader du PSG dans ce genre d’affiche. Autant de questions pour l’instant sans réponse, en attendant le choc de ce mardi soir (21 heures) au Camp Nou entre Paris et Barcelone…

« Verratti en dix, c’est quelque chose que l’on n’a jamais vu au haut niveau, c’est un vrai risque et c’est une responsabilité qu’il n’a jamais eu. Jamais il n’a été appelé à être le patron de cette équipe, le patron du jeu offensif, le mec sur qui tout doit reposer en l’absence de Neymar. Même les très bons matchs qu’il a fait au haut niveau, il était meilleur caché derrière les grands. Ce n’est pas un leader dans l’âme, même si on prend les gros matchs de l’histoire du PSG en coupe d’Europe, il était souvent très bon mais il y avait toujours des gars encore meilleur que lui. Quand l’équipe sombre, il sauve rarement l’équipe, il sombre avec. Là, est-ce que ça peut lui faire du bien ? Je le souhaite pour lui, mais c’est un registre où on ne le connaît pas » s’est interrogé Daniel Riolo, qui attend avec impatience le choc de ce mardi soir pour voir comment Marco Verratti se comportera sur le terrain dans une position de meneur de jeu.