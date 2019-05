PSG : Vendre Lucas et Matuidi, Pierre Ménès incendie Al-Khelaïfi

Dans : PSG, Mercato, Ligue des Champions.

Les demi-finales de la Ligue des Champions ont réservé deux incroyables surprises dans les scénarios comme pour le nom des vainqueurs.

Les héros de Liverpool et Tottenham se nomment Divock Origi et Lucas Moura, ce que personne n’aurait pu prévoir également. Le Brésilien a réalisé un exploit inattendu avec un triplé à l’extérieur, dont un but qualificatif à la dernière minute. Une incroyable revanche pour celui qui avait été invité à quitter le PSG par la petite porte à la fin du mois de janvier 2018, quand les mastodontes que sont Neymar et Mbappé avaient pris toute la place. Et si depuis, l’ancien de Sao Paulo se faisait plutôt discret à Londres, sa performance d’exception a réveillé les observateurs, Pierre Ménès en profitant pour tacler les dirigeants parisiens.

« Quand il jouait au PSG, je l’aimais bien Lucas. Je trouvais qu’il avait une bonne bouille et qu’il était généreux sur le terrain. Avant son départ pour Londres, il était passé assez inexplicablement du statut de joueur le plus utilisé par Emery directement au placard. Peut-être sur ordre des dirigeants… En tout cas, on savait que le PSG ne savait pas recruter, on sait maintenant qu’il ne sait pas vendre non plus, avec les cas Matuidi et Lucas. C’est d’ailleurs le petit Brésilien qui a offert la qualification à son club avec une frappe croisée du gauche au bout des arrêts de jeu », a livré le consultant de Canal+ sur son blog. Une sortie bien prompte pour un joueur dont personne à Paris ne regrettait le départ, jusqu’à cette folle soirée à Amsterdam tout du moins…