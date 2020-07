PSG : Varane et 80 ME, Mbappé excite le Real Madrid

Dans : PSG.

Prolongation de contrat ou pas, il risque d’être très difficile pour le Paris Saint-Germain de retenir Kylian Mbappé en 2021.

Pleinement concerné par le projet du PSG pour la saison à venir, Kylian Mbappé aura-t-il envie de changer d’air dans un an ? La question mérite d’être posée, alors que l’avant-centre de l’Equipe de France n’a pas encore accepté de prolonger son contrat dans la capitale française. Une chose est certaine, le Real Madrid tentera sa chance dans douze mois afin de s’attacher les services de Kylian Mbappé, dans le viseur de Florentino Pérez depuis plusieurs années. Et selon les informations de Don Balon, une offre très alléchante pourrait être soumise à Leonardo et à Nasser Al-Khelaïfi afin de les convaincre de lâcher leur phénomène offensif de 21 ans.

Le média affirme qu’en échange de Kylian Mbappé, le Real Madrid est prêt à proposer Marco Asensio, Vinicius Junior, Raphaël Varane et la bagatelle de 80 ME. Un package très intéressant pour le Paris Saint-Germain, d’autant plus que Leonardo est un grand fan de Raphaël Varane et de Vinicius Junior. Mais on le sait, le directeur sportif brésilien privilégie toujours les offres en cash, et le FC Barcelone est bien placé pour le savoir puisque Leonardo avait rejeté toutes les propositions sous forme d’échange pour Neymar l’été dernier. Reste maintenant à voir si une telle offre de la part du Real Madrid est susceptible de faire changer d’avis l’homme fort du sportif à Paris. Le dossier Kylian Mbappé étant tellement bouillant, il est de toute façon assez clair que Leonardo ne sera pas le seul décideur. En effet, l’Emir du Qatar devrait être personnellement impliqué dans un tel deal, et aura assurément le dernier mot. Cette offre, si elle se confirme, prouve en tout cas que le Real Madrid n’a pas été épargné par la crise du Covid-19 et n’est pas réellement en capacité d’offrir 200 ME en cash au Paris SG…