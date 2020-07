PSG : Mbappé ne partira pas, le Qatar est trop riche

Dans : PSG.

Encore sous contrat avec le PSG pour deux saisons, Kylian Mbappé est plus que jamais la priorité du Real Madrid pour le mercato estival de 2021.

Florentino Pérez a d’ores et déjà indiqué que le club merengue ne se positionnerait pas sur l’international français cet été. En revanche, il est clair que le champion d’Espagne entreprendra des démarches dans un an afin de recruter la star du Paris Saint-Germain, en espérant bien évidemment que celle-ci n’aura pas prolongé son contrat dans la capitale française. Véritable gloire du Real Madrid, Luis Figo adorerait voir Kylian Mbappé à Santiago Bernabeu. Néanmoins, le Portugais a estimé dans une interview accordée à AS qu’il n’imaginait pas le PSG céder si facilement sa star au vu des richesses illimitées du club détenu par le Qatar.

« J’aimerais voir Mbappé à Madrid car c’est l’un des meilleurs joueurs au monde. Il a beaucoup de talent et beaucoup de marge de progression, mais bien sûr, il fait actuellement partie d'une équipe très solide sur le plan financier. Je ne sais pas s'il sera possible de le voir porter la tunique blanche » a fait savoir l’ancienne star du football portugais, pour qui il faudrait un véritable miracle afin de voir le Real Madrid trouver un accord avec le Paris Saint-Germain pour le transfert de Kylian Mbappé. Certes, les relations sont au beau fixe entre Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Pérez. Mais le champion de France en titre n’a nullement l’intention de négocier un départ de sa star de 21 ans. Au contraire, la priorité absolue du PSG est de trouver un accord avec Kylian Mbappé afin de lui faire signer un nouveau contrat dont la date d’expiration ira bien au-delà de 2022.