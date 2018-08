PSG : Valence a bien l'intention de faire craquer Paris au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Non, le FC Valence ne lâche pas l’affaire dans le dossier Gonçalo Guedes. En stand-by depuis plusieurs semaines, le transfert du Portugais en Espagne est toujours possible. Et selon les informations de Superdeporte, l’état-major du récent 4e de Liga a prévu de se réunir en début de semaine afin de trouver une solution satisfaisante. L’objectif est clairement de trouver une possibilité de convaincre le Paris Saint-Germain de lâcher Guedes, malgré les recrutements de Batshuayi et Gameiro.

Pour rappel, la dernière offre du FC Valence s’élevait à 40ME, payés en plusieurs fois. Une proposition qui avait été rejetée par le PSG puisque le club de la capitale réclame entre 50 et 70ME selon les médias. Pas vraiment dans les plans de Thomas Tuchel en ce début de saison, l’international portugais sera-t-il bradé par Nasser Al-Khelaïfi en fin de mercato ? Possible, si aucun autre joueur du PSG venait à faire ses valises. Et c’est peut-être ce sur quoi les dirigeants du FC Valence vont miser pour rafler la mise…