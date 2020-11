PSG : Valbuena dévoilé sans pitié bug n°1 à Paris

Dans : PSG.

Vendredi soir, le PSG a pris une véritable gifle à Monaco en concédant une défaite totalement inattendue (3-2).

Devant au score grâce à un doublé de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain pensait préparer de la meilleure des façons la réception de Leipzig en Ligue des Champions. Mais le brutal réveil des Monégasques a permis aux hommes de Niko Kovac de renverser le match et de s’imposer aux dépens du PSG. De toute évidence, cette rencontre a mis certaines carences parisiennes en évidence. Et pour Mathieu Valbuena, c’est avant tout le manque de leader au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain qui plombe le champion de France en titre dans certains moments cruciaux. Un véritable problème qui risque de sérieusement pénaliser le Paris SG face à Leipzig ce mardi au Parc des Princes…

Valbuena pointe un manque de leaders

« Il y a un manque de leaders dans cette équipe. Il ne faut pas des leaders quand tout va bien et que l’équipe gagne 2-0 ou 3-0. C’est facile dans ce moment-là. Quand tu es le PSG, tu ne peux pas te permettre de mener 2-0 et de perdre 3-2. Quand ton bateau chavire, il faut des capitaines. Et moi, je ne vois aucun joueur qui remet de l’ordre dans la maison. Il n’y a personne » confie le consultant de RMC, qui reste cependant confiant avant le match contre Leipzig. « Il n’y a pas photo (entre Paris et Leipzig) si les Parisiens sont à leur niveau. Et ils seront à leur niveau, j’en suis quasi certain. Parce qu’ils jouent leur avenir et leur entraîneur aussi. Les Parisiens ont déjà démontré que, même dos au mur, ils savent répondre présent. Je pense que les joueurs sont déterminés. L’objectif de Paris, ce n’est pas de passer les poules, c’est de la gagner. Après, il y a des doutes aujourd’hui, car la deuxième mi-temps à Monaco inquiète ». Reste maintenant à voir si le PSG affichera contre Leipzig le visage de la première mi-temps ou de la seconde à Monaco…