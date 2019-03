PSG : Une vente au mercato a crevé le coeur de Marquinhos

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

On le sait, les joueurs brésiliens constituent une communauté très importante dans la vie du Paris Saint-Germain. Et quand l'un d'entre-eux s'en va, forcément la vie du groupe s'en ressent.

Invité de l'émission L'Expresso, sur BeInSport, Marquinhos l'avoue sans problème, lorsque le PSG a laissé partir Lucas Moura à Tottenham, au dernier jour du mercato d'hiver 2018, il a pris un gros coup au moral. Mais l'international brésilien admet que son compatriote n'avait pas réellement d'autre choix que de se relancer en Premier League.

« Son départ a été une grand perte pour moi, un moment difficile. Mais c’était important pour lui, car dans la situation qu’il était il fallait qu’il y ait un changement. C’est mon ami, et mon ami je voulais qu’il soit bien et heureux. Je lui disais chaque jour que n’importe quel choix qu’il ferait on allait toujours être des amis et que ce que nous avions vécu au PSG allait rester à vie. Aujourd’hui, je vois qu’il est heureux, c’est le plus important, un footballeur a besoin de jouer. Cela a été une perte pour moi, mais finalement c'est bien », a reconnu, sur la chaîne sportive qatarie, un Marquinhos ému mais satisfait de voir Lucas Moura retrouver des couleurs sous le maillot des Spurs.