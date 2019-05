PSG : Une surprise XXL à 40 ME pour booster l’attaque au mercato ?

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Il avait mis le feu comme rarement à la Coupe du monde 2018, mettant notamment l’Allemagne au supplice. Hirving Lozano s’était fait un nom grâce à ses performances avec le Mexique lors du Mondial en Russie, mais cela ne l’avait pas empêché de rester sagement au sein de son club du PSV Eindhoven, qui l'avait recruté pour 8 ME en 2017. Cet été, l’ailier droit, qui a encore franchi la barre des 20 buts cette saison toutes compétitions confondues en dépit de sa blessure au genou contractée en avril, est prêt pour le grand saut. Deux clubs font le forcing pour le récupérer : Naples et le PSG, affirme le quotidien italien Il Mattino.

Chacun a ses arguments. Le club italien est proche d’un accord avec Eindhoven, qui réclame tout de même 40 ME pour libérer son joueur. De son côté, le champion de France travaille l’entourage de Lozano au corps par le biais de son agent, un certain Mino Raiola, avec lequel Antero Henrique a déjà trouvé un accord. Des offensives par des chemins différents, avec toutefois le même but, celui de ne pas laisser passer cet ailier de 23 ans qui ne cesse de progresser ces dernières saisons, et s’estime mûr pour aller rejoindre un ténor européen.