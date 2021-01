PSG : Pochettino désigne les joueurs à vendre d'urgence

Dans : PSG.

Zéro arrivée, zéro départ, le Paris Saint-Germain est totalement inactif en cette période de mercato hivernal.

Il reste toutefois une semaine à Leonardo et aux dirigeants du PSG pour exaucer leurs vœux. Au rayon des arrivées, Dele Alli est la seule piste ayant réellement été envisagée pour ce mois de janvier, mais le deal ne semble pas bien engagé dans la mesure où Tottenham souhaite un transfert sec pour se séparer de l’international anglais. Au rayon des départs, il pourrait en revanche y avoir du mouvement dans les ultimes heures du mercato. A en croire les informations obtenues par Téléfoot La Chaîne, deux joueurs sont activement poussés vers la sortie par le directeur sportif Leonardo en cette dernière semaine du mois de janvier. Il s’agit sans surprise des deux internationaux allemands de l’effectif, à savoir Thilo Kehrer et Julian Draxler.

Pochettino ne compte pas sur Kehrer

En ce qui concerne l’ancien défenseur de Schalke 04, il figure derrière Marquinhos, Abdou Diallo et Presnel Kimpembe dans l’esprit de Mauricio Pochettino. En toute logique, le Paris Saint-Germain ne le retiendra pas, d’autant plus que le jeune Timothée Pembélé est apprécié par le staff et peut faire le nombre en défense centrale. Néanmoins, Thilo Kehrer n’a pas reçu la moindre proposition et son salaire, très confortable au Paris SG, n’aidera pas à lui trouver une porte de sortie. En ce qui concerne Julian Draxler, en fin de contrat dans la capitale en juin prochain, plusieurs courtisans se sont manifestés. C’est notamment le cas d’Arsenal et du Leeds United de Marcelo Bielsa. Mais pour l’heure, l’Allemand est toujours décidé à aller au bout de son contrat avec le Paris Saint-Germain, où il bénéficie d’une situation financière sans égale possible. A moins d’un miracle, Leonardo aura donc bien du mal à se défaire de ses deux joueurs allemands…