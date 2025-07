PSG ‍: Une recrue surprise arrive

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG s'active aussi en coulisses sur le marché des transferts et le club de la capitale est bien parti pour compter un nouveau joueur dans son effectif dans quelques jours.

Concentré sur la Coupe du monde des clubs, le PSG ne peut pas se permettre de se réveiller dans la dernière quinzaine de juillet pour voir ce dont il aura besoin pour la saison prochaine. Luis Campos active ses réseaux depuis les Etats-Unis, et les choses vont s’accélérer dans les prochains jours. Le dossier Illya Zabarnyi continue d’avancer même si les négociations avec Bournemouth ne sont pas simples, un jeu de poker menteur s’étant installé entre les deux clubs sur le montant de l’indemnité de transfert. Mais c’est un autre dossier qui est bien parti pour se décanter dans quelques jours, avec forcément un profil alléchant même si l’identité du joueur reste mystérieuse.

Le compte spécialisé PSG Inside Actu dévoile ainsi que le club de la capitale va annoncer une recrue d’ici la fin de la semaine, preuve que cela s’agite sérieusement en coulisses. Il s’agit « d’un profil jeune, à fort potentiel, qui viendrait renforcer l’effectif pour la saison à venir », précise la source souvent bien informée sur les transferts du club parisien. De quoi allécher les supporters, qui savent très bien que c’est le type de profil recherché par Luis Enrique, pour qui il est plus facile de faire passer son message d’exigence et d’efforts à des éléments prometteurs, qu’à des stars chevronnées.

Ce ne sera pas De Cuyper

La mission est donc en bonne voie, même si le suspense reste entier. Toutefois, le PSG a identifié de nombreux besoins en défense, notamment pour seconder Achraf Hakimi ou pour donner plus de choix à Luis Enrique en défense centrale. Les dernières performances de Lucas Hernandez, dépassé et nerveux, démontrent que les besoins sont réels pour donner un peu de sécurité à une défense solide, mais qui ne bouge quasiment jamais. Ce ne sera en tout cas pas Maxim De Cuyper, qui a plusieurs fois essayé de rejoindre le PSG, mais Bruges n’a jamais reçu d’offres parisiennes malgré quelques discussions, et le latéral droit s’est engagé à Brighton pour une somme proche de 20 millions d’euros.