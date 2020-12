PSG : Une recrue cet hiver, Tuchel fait monter la pression

Dans : PSG.

Une nouvelle fois, le PSG a perdu des forces vives sur blessure à l’occasion du déplacement à Lille avec les pépins physiques de Kurzawa, Florenzi et Kimpembe.

Depuis le début de la saison, l’infirmerie du Paris Saint-Germain ne désemplit pas. Cela commence à devenir intenable pour Thomas Tuchel, lequel est sans cesse en train de bricoler des compositions plus inventives les unes que les autres en raison des absences qui se multiplient au fur et à mesure des semaines. Face au LOSC dimanche soir, l’entraîneur allemand a probablement perdu Florenzi, Kimpembe et Kurzawa au minimum pour deux semaines. Logiquement, les blessures à répétition poussent Thomas Tuchel à envisager la venue d’un renfort inattendu lors du mercato hivernal, comme il l’a fait savoir en conférence de presse.

« On va réfléchir avec le club pour voir s’il y a des choses qui sont possibles au mercato. Vous savez bien que la situation globale dans le monde du foot est particulière. Mais on doit réfléchir et analyser. Si ce n’est pas possible de recruter, on devra tout faire pour récupérer des joueurs et avoir tout le monde » a précisé Thomas Tuchel. En parallèle, et comme indiqué par ailleurs sur notre site, Thomas Tuchel a fustigé le rythme infernal du calendrier, principale cause des blessures des joueurs du PSG selon lui. En attendant, le PSG se trouve amoindri et souvent obligé de bricoler, à la fois en défense, mais aussi en attaque, où il était quasiment impossible pour les supporters parisiens de se dire en début de saison que leur équipe allait débuter un match capital pour la première place avec une attaque Di Maria-Kean.