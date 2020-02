PSG : Une prolongation pour Thiago Silva ? Paris exige une chose

Dans : PSG.

Arrivé au PSG en 2012, Thiago Silva vit peut-être ses derniers mois à Paris. Les dirigeants du Paris SG ne prendront pas le risque de le prolonger avant la suite de l'aventure européenne 2019-2020.

En juin prochain Thiago Silva arrivera à la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain après huit saisons passées au sein du club de la capitale. Pour l’instant, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo ne se bousculent pas pour prolonger le défenseur brésilien de 35 ans. Au point que certains se demandent si le PSG n’a pas d’ores et déjà décidé de tourner la page Thiago Silva et de laisser libre celui à qui on a souvent reproché d’avoir des nerfs un peu trop fragiles quand arrive la Ligue des champions.

Pour Willy Sagnol c’est une évidence, si le Paris Saint-Germain ne va pas très loin en C1. « Thiago Silva a été de toutes les campagnes et les échecs du PSG en Ligue des champions. Et si le PSG, malheureusement pour eux et pour le football français, connaît encore un échec retentissant en Champions League, Thiago Silva ne sera plus-là. Pour moi, ce sera quelque chose de totalement logique. Si Thiago Silva veut rester au Paris Saint-Germain, et que le PSG nous amène une belle demi-finale ou une finale, ils auront toujours le temps de lui proposer une prolongation de contrat. Par rapport à l’âge du joueur, il a quand même 35 ans, et son passé, c’est logique », a confié, sur RMC, l’ancien joueur et éphémère entraîneur. Depuis quelques jours, la rumeur affirme que Leonardo n'a pas attendu pas la suite de la Ligue des champions pour savoir ce qu'il fera avec Thiago Silva.