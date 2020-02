PSG : Leonardo a tranché, Thiago Silva peut faire ses cartons

Dans : PSG.

Excellent cette saison, Thiago Silva n’a toujours pas reçu de proposition de prolongation, alors que son contrat avec le Paris Saint-Germain expire en juin prochain.

Et selon les informations obtenues par le journal L’Equipe, la tendance est clairement à un départ de l’international brésilien en fin de saison. Malgré son souhait, affiché publiquement à plusieurs reprises, de prolonger au Paris Saint-Germain, l’ancien défenseur de l’AC Milan ne devrait pas obtenir gain de cause. Avec un salaire brut mensuel estimé à 1,5 ME par le quotidien national, Thiago Silva pèse lourd dans les caisses du club francilien. Et en interne, on estime qu’il fait partie des acteurs majeurs des fiascos européens, au même titre qu’Edinson Cavani, d’où la volonté du PSG de ne pas les conserver.

Un départ qui va bien évidemment avoir des conséquences directes sur le prochain mercato estival du Paris Saint-Germain. Dans ses colonnes, le média indique que si le départ de Thiago Silva se confirmait dans les prochaines semaines, alors le leader du championnat de France se mettra en quête d’un remplaçant « de calibre semblable ». Pour cela, le Paris SG sera dans l’obligation de sortir le carnet de chèques, autant pour l’indemnité de transfert que pour le salaire. Ces dernières semaines, un nom revient en boucle au PSG afin de remplacer Thiago Silva, celui de Kalidou Koulibaly, le roc sénégalais de Naples. Mais dans ce dossier très onéreux (plus de 70 ME), le Paris Saint-Germain devra faire face à une concurrence démentielle. Le Real Madrid, qui souhaite doucement préparer l’après-Sergio Ramos, mais surtout Manchester United, sont sur les rangs.