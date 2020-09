PSG : Une prolongation ? Neymar Senior met un énorme stop

Dans : PSG.

Irréprochable sur le terrain comme en dehors depuis l'épisode de l'été dernier, Neymar a fait honneur au maillot du Paris Saint-Germain et a reconquis le coeur des supporters.

Bien que décevant en finale contre le Bayern Munich, l’international brésilien a réalisé deux prestations de haute volée face à l’Atalanta Bergame puis contre le RB Leipzig. Au-delà des performances sur le terrain, c’est l’attitude de Neymar qui a ravi les supporters du PSG, l’ancien attaquant du FC Barcelone ayant prouvé qu’il était pleinement concentré sur le projet du club de la capitale. A tel point qu’une prolongation est régulièrement évoquée depuis quelques semaines pour Neymar, dont le contrat actuel expirera en 2022.

Reste qu’au moment de sa signature au Paris Saint-Germain en juillet 2017, Neymar n’avait absolument pas prévu de prolonger un jour son bail le liant au champion de France en titre. En effet, UOL Esporte indique que le plan de carrière de Neymar et de son entourage est de faire du n°10 du PSG un joueur libre en 2022, au moment où il aura précisément 30 ans. L’objectif pour Neymar est clairement de pouvoir choisir la destination de son choix et de négocier la plus grosse prime à la signature possible à un âge où il est censé être à l’apogée de son talent et de sa carrière. Pour l’heure, ce plan tient toujours mais il pourrait bien connaître quelques ajustements dans les semaines et les mois à venir. Car si le Paris Saint-Germain venait à offrir une prolongation à Neymar avec une confortable prime à la signature de ce nouveau bail, l’ancien attaquant du FC Barcelone pourrait se laisser convaincre. Quoi qu’il en soit, il ne fait aucun doute que cela va négocier très serré entre Nasser Al-Khelaïfi, Leonardo et Neymar Senior dans les mois à venir, ce dernier n'étant pas sur la même longueur d'ondes que son fils sur son avenir à Paris. En effet, le père du joueur souhaiterait coûte que coûte rester fidèle au plan d'origine, et voir son fils être libre en 2022...