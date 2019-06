PSG : Une première offre tombe, Al-Khelaifi résistera-t-il longtemps ?

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

Parmi les très nombreux dossiers que Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique devront gérer lors du mercato qui débute dans quelques jours, il y a celui des gardiens de but du Paris Saint-Germain. Car avec Alphonse Aréola, Gianluigi Buffon et Kevin Trapp, plus le désir de recruter un vrai et indiscutable numéro 1, le PSG se retrouve à l'heure des choix. Et c'est dans ce contexte que le Paris SG vient de recevoir une proposition de l'Eintracht Francfort pour Kevin Trapp. Prêté depuis l'été dernier au club allemand, Trapp a donné satisfaction, notamment lors de l'Europa League.

Selon Sky Deutchland, Francfort est désormais passé à l'action concernant le gardien de but qui a encore un an de contrat avec le Paris Saint-Germain. « Selon nos informations, l’Eintracht Francfort a fait une première offre officielle pour Kevin Trapp au Paris St. Germain. Problème pour le SGE (Ndlr : Sportgemeinde Eintracht), les dirigeants du club français négocient actuellement avec Trapp et souhaiteraient même prolonger son contrat », explique le média allemand, qui pense tout de même qu'une solution peut être trouvée, le Paris SG ayant besoin de vendre avant la fin du mois de juin prochain afin de rester dans les clous du fair-play financier.