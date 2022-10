PSG : Une piste sème le trouble sur l’avenir de Kylian Mbappé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

L'avenir de Kylian Mbappé suscite des inquiétudes au sein du PSG. Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi travaillent conjointement sur une solution de repli. Au cas où...

Le coup de chaud est passé concernant la situation de Kylian Mbappé, qui semblait selon certaines sources bien placées en France, proche de claque la porte du PSG dès le mois de janvier. Il n’en sera rien et la saison, entrecoupée par la Coupe du monde, va se poursuivre avec le numéro 7 pour le club parisien. Mais de toute évidence, le déroulement du marché des transferts n’a pas été à la hauteur des espérances de l’international français, qui s’attendait à un renfort supplémentaire en défense, et surtout un point d’appui de premier choix en attaque.

🔴📊Mbappé est actuellement :



🥇Le meilleur buteur de l’année civile 2022📅



- 44 buts⚽️ en 44 matchs🏟️



🥇Le meilleur buteur de la Ligue des champions🇪🇺



- 6 buts⚽️ en 5 matchs🏟️



🥇Le meilleur buteur de Ligue 1🇫🇷



- 10 buts⚽️ en 11 matchs🏟️ pic.twitter.com/PsLqdAkj4X — 📊StatsKMbappe📊 (@StatsKMbappe) October 26, 2022

Pas de quoi remettre en cause son avenir immédiat, mais la perspective de voir Mbappé encore sous le maillot du PSG jusqu’en 2025 n’est plus aussi certaine. C’est une réalité que les dirigeants parisiens ne négligent pas en tout cas. Car pour une fois, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos sont d’accord, il serait bon de se pencher sur le recrutement d’un attaquant vedette si jamais Kylian Mbappé venait à être tenté par un départ du côté du Real Madrid ou de Liverpool. C’est pourquoi le PSG suit de près la situation de Heung-Min Son, qui commence à trouver le temps long du côté de Tottenham.

Son au Real Madrid, le PSG s'en mêle

Comme Harry Kane par le passé, le Sud-Coréen se demande s’il ne va pas passer toute sa carrière sans remporter le moindre titre avec les Spurs. A 30 ans, le voilà à un tournant de sa carrière et il pourrait faire le grand saut en quittant la Premier League lors d’un gros transfert. Suivi par plusieurs clubs anglais, Heung-Min Son ne se voit pas vraiment continuer dans le même championnat, et cela ouvre la porte aussi bien au Real Madrid qu’au PSG. Le club parisien pense à lui si jamais Kylian Mbappé venait à affirmer son désir de quitter la capitale française en fin de saison. Ce n’est clairement pas le cas à l’heure actuelle, mais les dirigeants franciliens n’ont pas envie, cette fois-ci, d’être pris de court. C’est la raison pour laquelle ils établissent les premiers contacts dans le but de recruter Heung-Min Son, et ne veulent pas laisser le champ libre au Real Madrid dans ce dossier, affirme El Nacional. Le Sud-Coréen est pour le moment lié avec Tottenham jusqu’en juin 2025, et possède une valeur marchande inférieure à 80 millions d’euros.