PSG : Une pépite refuse d'être un cinquième couteau au PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Il n'est pas facile pour les jeunes joueurs formés au Paris Saint-Germain de se faire une place au soleil, la concurrence étant déjà énorme au sein de l'académie, et le devenant encore plus chez les pros. C'est pour cela que certains font rapidement le choix de mettre le clignotant et de quitter le club de la capitale. Dernier en date à faire ce choix, Stanley Nsoki, défenseur de 19 ans, qui selon Goal a refusé de signer professionnel avec le PSG, et l'a très clairement fait savoir à Antero Henrique et Maxwell.

Il est vrai qu'au sein du Paris SG, Stanley Nsoki serait le quatrième défenseur central dans la hiérarchie, et même le cinquième si comme cela est annoncé Jérôme Boateng arrive au PSG. Alors, plutôt que d'essayer de se frotter à cette énorme concurrence, le jeune défenseur va partir, et à priori pas n'importe où. « Deux clubs se sont d’ores et déjà positionnés en faisant connaître leur intérêt auprès des dirigeants parisiens qui temporisent. Le premier, un cador de Serie A, et le second qui se trouve être un important rival en Ligue 1 », précise le site spécialisé. De quoi forcément inciter le Paris Saint-Germain à faire changer d'avis Stanley Nsoki, lequel est toutefois déterminé.