PSG : 150 ME pour Neymar, le Barça ose dire non

Dans : PSG.

Après plus d’un an de pressing intensif, la presse espagnole change son fusil d’épaule au sujet du retour de Neymar au FC Barcelone.

Les raisons sont connues. En premier lieu, le numéro 10 du PSG commence à se plaire à Paris, où le vestiaire est uni avec sa star, et sa dernière performance contre Dortmund semble enfin avoir enrayé la malédiction de ces dernières années. En plus de cela, Neymar est en froid avec les dirigeants barcelonais, à qui il réclame encore des millions d’euros et avec qui il est en procès. Enfin et surtout, si le Brésilien n’est pas revenu au Barça l’été dernier, c’est parce que le PSG était intransigeant avec son joueur sous contrat. Toutefois, au sujet de ce dernier point, le Paris SG semble avoir fait évoluer sa position, et une somme de 150 ME serait jugée nécessaire désormais pour faire craquer l’Emir du Qatar, qui supervise cet énorme transfert éventuel.

Mais même à ce prix « réduit » par rapport à la saison dernière, le FC Barcelone n’est plus forcément certain de pouvoir et surtout vouloir faire l’effort. Selon Sport, la priorité serait bien de se renforcer en attaque, mais aussi de la rajeunir, en confiant cette mission à Lautaro Martinez. Le principal avantage de l’Argentin serait d’être moins cher que Neymar, puisque le buteur de l’Inter Milan est disponible pour 100 ME. Plus jeune, très prometteur, déjà efficace et moins cher, Martinez fait plus rêver les socios et les dirigeants, donnant au passage un petit coup de vieux à Neymar. Ce dernier, pour qui un retour à Barcelone semble désormais compromis, pourrait en profiter pour tendre une oreille enfin attentive aux propositions du PSG pour lui prolonger son contrat.