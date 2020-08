PSG : Une offre incroyable pour Messi, la réponse de Paris attendue

Dans : PSG.

Annoncé en pole en cas de départ de Lionel Messi, Manchester City va passer à l’action avec une énorme proposition. Obligeant le Paris Saint-Germain à réagir.

Alors que le FC Barcelone fait son maximum pour le retenir, notamment par l’intermédiaire de son président Josep Maria Bartomeu qui serait prêt à démissionner, Lionel Messi continue de regarder vers la sortie. L’entourage de l’Argentin s’active pour obtenir sa liberté grâce à la clause lui permettant de partir gratuitement à chaque fin de saison. Reste à savoir si la FIFA validera cette demande dans ce contexte particulier. Bien sûr, tous les prétendants de l’attaquant, y compris le Paris Saint-Germain, l’espèrent. Mais de son côté, Manchester City tente quand même de trouver un accord avec le Barça. Il n’est évidemment pas question de payer les 700 M€ de la clause libératoire de Messi.

Le vice-champion d’Angleterre penserait donc à transmettre une offre de 100 M€ plus trois joueurs dans la transaction. A savoir le défenseur central Eric Garcia (19 ans), le milieu offensif Bernardo Silva (26 ans) et l’attaquant Gabriel Jesus (23 ans), tous convoités par le Barça ces derniers mois, précise Sport. Autant dire que la proposition risque de faire réfléchir le club catalan si ce dernier s’aperçoit que le départ de son capitaine est inévitable. Plutôt que d’attendre une éventuelle mauvaise nouvelle et la sortie de sa star sans la moindre indemnité, les Blaugrana préféreront récupérer de l’argent et trois éléments intéressants pour leur reconstruction. Il sera donc difficile pour le PSG de proposer mieux.