PSG : Une offre en or pour Cavani, elle ne vient pas de Paris

En fin de contrat avec le PSG à l’issue de la saison, Edinson Cavani dispose de nombreuses sollicitations à travers le monde.

Que ce soit en Europe ou en Amérique du Sud, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain est très courtisé. Ces dernières semaines, son nom a notamment circulé au Brésil, en Argentine ou encore en Uruguay. Mais selon toute vraisemblance, c’est en Europe que le Matador du PSG va poursuivre sa carrière. Et c’est un choix très délicat qui attend Edinson Cavani, lequel pourrait avoir le choix entre une prolongation de contrat à Paris et une signature à l’Atlético de Madrid. Car selon les informations de Tutto Mercato Web, les Colchoneros sont toujours très chauds dans ce dossier. A tel point qu’ils auraient dégainé une première offre officielle.

Le journaliste Niccolo Ceccarini en a d’ailleurs dévoilé les détails. « L’attaquant uruguayen est en fin de contrat au PSG, mais si Icardi devait finalement ne pas rester alors il pourrait aussi prolonger. Cependant, pour le moment l’hypothèse la plus probable est qu’il signe à l’Atlético de Madrid. Un contrat de 2 ans est prêt avec un salaire de 12 millions d’euros par saison » a indiqué le journaliste. Une offre en or qui devrait faire réfléchir Edinson Cavani, lequel était tout proche de rejoindre l’Atlético de Madrid en janvier dernier, avant que Leonardo ne mette finalement un terme aux négociations. Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain dégainera à son tour une proposition officielle de prolongation de contrat. Si non, alors l’avenir d’Edinson Cavani a de grandes chances de s’écrire à l’Atlético de Madrid, qui recherche un avant-centre de calibre international afin d’épauler Joao Felix dans le 4-4-2 de Diego Simeone.