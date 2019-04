PSG : Une offre au rabais, Daniel Alves l'accepte quand même

Dans : PSG, Mercato.

Il y a des sujets sur lesquels les supporters parisiens sont partagés, et celui-ci en fait partie. Faut-il prolonger un Daniel Alves qui va sur ses 36 ans et n’est clairement plus au top de sa forme ? Sa rage de vaincre et ses éclairs de génie permettent souvent de masquer le fait qu’il ne peut plus avoir la même activité qu’à sa grande époque, et peine énormément quand le rythme s’accélère, y compris en Ligue des Champions. Mais le Brésilien très proche de Neymar aime mettre en avant son expérience et rappeler qu’il fait partie des joueurs capables d’aider le PSG à franchir un cap au niveau européen. Tout le monde n’est pas forcément convaincu par cela, mais son forcing est en train de fonctionner.

En effet, Paris United affirme ce mardi que la prolongation de Daniel Alves est désormais très proche. Le PSG compte lui offrir la possibilité de continuer l’aventure une saison, avec une suivante en option. Ce n’est pas forcément ce que souhaitait en premier lieu l’ancien du FC Barcelone, qui espérait un contrat sur deux ans, mais le club de la capitale a l’air de rester ferme sur ce point. Cela ne devrait pas empêcher un accord d’être trouvé dans les prochaines semaines, et ainsi permettre à Daniel Alves de continuer à porter le maillot du PSG. Car le latéral polyvalent le sait bien, il ne sera pas évident pour lui de retrouver un club aux objectifs aussi élevés s’il venait à changer d’air cet été.