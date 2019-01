PSG : Une monstrueuse clause libératoire cachée au Qatar pour Mbappé ?

Dans : PSG, Mercato, Serie A, Foot Europeen.

Kylian Mbappé étant pisté par la Juventus en vue du prochain mercato estival, Grégory Schneider estime que le Paris Saint-Germain doit faire attention à lui.

À 20 ans, Kylian Mbappé a déjà un sacré palmarès. Une Coupe du Monde avec l'équipe de France, une Ligue 1 avec Monaco puis avec le PSG... Désormais, l'attaquant tricolore rêve de remporter la Ligue des Champions. Mais arrivera-t-il à ses fins sous le maillot du club de la capitale ? La question peut se poser, sachant que la formation francilienne ne fait pas encore partie des tops clubs en Europe, n'ayant pas encore atteint le dernier carré de la C1. Par conséquent, et si le PSG venait à échouer dans sa quête cette saison, avec un tel effectif et notamment Neymar, le prodige du football mondial aura peut-être des envies d'ailleurs. Pas étonnant donc de voir que la Juventus s'intéresse à Mbappé en vue de l'été prochain. Une rumeur qui n'étonne pas Grégory Schneider, surtout que le champion du monde rêve de jouer aux côtés de son idole, Cristiano Ronaldo.

« Mbappé à la Juve ? Ce n'est pas un fantasme à moyen terme. Lors de sa conférence de presse de présentation au PSG, il avait été franc en disant qu'il avait besoin d'une étape intermédiaire entre Monaco et un top club européen comme le Real. Mbappé est donc en transit au PSG. Cela peut durer 2-3 ans. Il se voit dans un autre horizon à l'avenir, c'est sûr. Il fera ce qu'il voudra de toute façon. Il y a cinq clubs capables de le recruter, les gros d'Europe. Dans ce dossier, il y a un fort soupçon. Il y aurait une clause de départ dans le contrat de Mbappé. Elle serait à Doha ou ailleurs, mais pas en France. On parle d'une clause de 400 millions d'euros. Dans tous les cas, si un club veut le recruter, il va de toute façon falloir qu'il passe par la caisse... », a lancé, sur La Chaîne L'Equipe, le journaliste, qui sait aussi que le potentiel transfert de Mbappé à la Juve ne se fera que sous certaines conditions. Pour sortir 400 ME, le club de Turin devra dégraisser en vendant des joueurs comme Dybala, tout en espérant que Paris se retrouve dans l'obligation de céder l'une de ses deux grandes stars à cause du fair-play financier de l'UEFA.