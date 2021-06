PSG : Une légende d’Italie calme l’enflammade sur Donnarumma

Dans : PSG.

Sur le point de rejoindre le Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma est décrit comme l’un des futurs grands gardiens. Mais l’Italien devra confirmer son statut, notamment pendant l’Euro.

Ce n’est plus qu’une question de temps. Sauf rebondissement, Gianluigi Donnarumma va s’engager avec le Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Le gardien en fin de contrat au Milan AC représente une belle affaire que le directeur sportif Leonardo ne souhaitait pas laisser filer. Il est vrai que l’international italien, à 22 ans, est déjà considéré comme l’un des futurs meilleurs gardiens au monde. Une prédiction timidement validée par Jérôme Alonzo, qui s’était emballé trop vite sur Gianluigi Donnarumma.

« Techniquement, il n’a pas beaucoup de lacunes. Il a peut-être parfois un problème au niveau du choix entre garder la balle et la dégager. Mais, globalement, oui c’est un gardien au-dessus de la moyenne, a jugé l’ancien portier interrogé par le quotidien Le Parisien. Je ne sais pas si ce sera le phénomène annoncé. Mais, à son âge, il a déjà un vécu et une expérience intéressante. Au tout début, quand on l’annonçait phénoménal, il m’a déçu. Mais je trouve que, cette saison, il est devenu meilleur. Il a moins ce côté nonchalant, un peu mou. C’est un garçon qui a certainement énormément dû travailler sa vivacité et son attitude. »

« C’est encore trop tôt »

Il n’empêche qu’en Italie, on ne s’enflamme pas non plus sur les performances encourageantes de Gianluigi Donnarumma. Pour la légende de la Squadra Azzurra Dino Zoff, le futur concurrent de Keylor Navas a encore du chemin à parcourir avant de mériter les louanges. « Pour savoir s’il est l’un des meilleurs gardiens du monde, attendons de voir déjà ce qu’il fera lors de cet Euro, a prévenu le champion du monde 1982. Au même âge, je n’étais pas aussi fort que lui, mais de là à dire qu’il fait partie des meilleurs du monde, c’est encore trop tôt. » En sélection comme la saison prochaine à Paris, le jeune portier sera attendu au tournant.