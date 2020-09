PSG : Une légende booste la cote de Kalimuendo au mercato

Dans : PSG.

Encensé par la presse espagnole qui le comparait à Ansu Fati avant le match du PSG à Lens, Arnaud Kalimuendo n’a pas marqué les esprits dans le Nord.

Volontaire et combatif, l’attaquant de 18 ans n’a toutefois pas pesé bien lourd sur la défense du Racing Club de Lens jeudi soir, match pour lequel Neymar, Di Maria ou encore Icardi et Mbappé étaient forfaits pour cause du Covid-19. Cela étant, Arnaud Kalimuendo reste considéré par le Paris SG comme un diamant à polir. Véritable espoir du football français, le natif de Suresnes a vécu une semaine riche en émotions. Et pour cause, après avoir connu sa première titularisation en Ligue 1, Arnaud Kalimuendo s’est engagé avec l’entreprise CT10 Management, la structure d’un certain Francesco Totti.

L’ancien capitaine emblématique de l’AS Roma va donc représenter les intérêts du très prometteur attaquant du Paris Saint-Germain. « C’est avec grand plaisir que nous souhaitons la bienvenue à Arnaud Kalimuendo dans notre famille, a lancé la firme de gestion des talents sur les réseaux sociaux. Meilleurs ensemble » a notamment publié la société de Francesco Totti sur son compte Instagram. Sauf improbable retournement de situation, le Titi du PSG ne connaîtra pas ce dimanche soir une seconde titularisation de suite en Ligue 1 à l’occasion du choc face à l’Olympique de Marseille. Et pour cause, Thomas Tuchel peut compter sur les retours de Draxler, Neymar ou encore Di Maria pour le Classique. Tous ne seront pas titulaires, mais ces trois retours permettrons assurément au Paris SG d’avoir une attaque plus consistance face à la défense marseillaise, qui sera composée ce dimanche de Hiroki Sakaï, Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car et Jordan Amavi.