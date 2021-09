PSG : Une image de Lionel Messi sidère le monde !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Mardi soir, Lionel Messi a inscrit un but splendide avec le PSG contre Manchester City. Mais une autre image a retenu l’attention des observateurs.

Lors d’un coup-franc bien placé en faveur de Manchester City, Lionel Messi a été choisi pour être le joueur allongé au sol juste derrière le mur des joueurs du PSG, au cas où le frappeur citizen ait l’idée de frapper à ras de terre. Il n’est désormais plus surprenant de voir un joueur allongé dans cette position mais forcément, lorsqu’il s’agit de Lionel Messi, cela fait un peu bizarre. Et les Anglais ont visiblement beaucoup de mal à s’en remettre puisque Owen Hargreaves et Rio Ferdinand ont évoqué le sujet dans l’après-match du choc entre le PSG et Manchester City sur BT Sport.

Messi du PSG qui fait la technique "ANTI-MESSI" du Barça sur coup-franc.



2021 n’arrête pas de nous surprendre 😅🙆🏽‍♂️ pic.twitter.com/pC0Bn4P4Pj — Lioudiego Sall (@lioudiego) September 28, 2021

« Nous ne pouvions pas le croire. C’est l'un des plus grands de tous les temps, sinon le plus grand » s’est stupéfait Owen Hargreaves, ancien milieu de terrain du Bayern Munich et de Manchester United. Son de coche similaire du côté de Rio Ferdinand. « Au moment où Mauricio Pochettino lui a demandé de faire ça sur le terrain d'entraînement, quelqu'un aurait dû intervenir et dire: ‘non, non, non, non, cela n'arrive pas à Leo Messi’. Tu ne peux pas. C'est irrespectueux, je n'aurais pas fait ça. Si j'étais dans cette équipe, je dirais ‘non, je vais m'allonger pour toi’. Je ne pourrais pas le laisser s'allonger comme ça. Je ne peux pas voir ça. Il ne salit pas son maillot. Ce n'est pas ce que fait Messi » a déclaré Rio Ferdinand, avant de se décrisper au moment d’évoquer le premier but inscrit par La Pulga avec le PSG. « Le rythme, la force, l'équilibre et la technique pour mettre le ballon là où il l’a mis… phénoménal » s’est enthousiasmé Rio Ferdinand, qui a pris son pied devant le but splendide inscrit par Lionel Messi face à Manchester City ce mardi soir en Ligue des Champions.