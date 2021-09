Lionel Messi, la mystérieuse phrase de Nasser Al-Khelaifi !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Lionel Messi a ouvert de superbe matière son compteur but avec le Paris Saint-Germain contre Manchester City. Après le match, Nasser Al-Khelaifi est venu lui parler dans les vestiaires du Parc des Princes.

Après une première partie de match assez neutre, Lionel Messi a d'un seul coup enflammé les supporters du PSG, et même toute la planète, en signant un but qui rappelle combien le sextuple Ballon d'Or est un immense footballeur. Et ce mercredi, toute l'Europe ne parle que de la Pulga et de Paris. Outre son but, et la manière dont il a été marqué après un superbe échange avec Kylian Mbappé, on évoque aussi la manière dont Leo Messi est venu s'allonger derrière le mur parisien sur un coup franc en toute fin de match. Certains étant choqués de voir l'ancien joueur du FC Barcelone être utilisé pour faire cela, même si ce dernier a plutôt semblé indifférent.

Mais, c'est une séquence filmée et diffusée par le Paris Saint-Germain via les réseaux sociaux qui fait également un peu causer. Venant dans un premier temps s'exprimer au micro de Canal+, Lionel Messi a dit tout son plaisir d'avoir marqué et permis au PSG de s'imposer dans ce match très important de Ligue des champions face à Manchester City. « Je suis très content d'avoir marqué. J'ai peu joué récemment, je n'avais joué qu'un match ici, je m'adapte petit à petit. Ce qui est important c'est de continuer à gagner. Notre relation sera de mieux en mieux au fil des matchs. On doit tous grandir ensemble, augmenter notre niveau de jeu. Il faut continuer », a notamment expliqué Lionel Messi sur la chaîne cryptée.

Après cette victoire face à Manchester City, le président Nasser Al-Khelaïfi est allé féliciter les joueurs dans le vestiaire 🔴🔵#𝐏𝐒𝐆𝐌𝐂𝐈 pic.twitter.com/yR0biMPO1X — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 28, 2021

Lionel Messi et Nasser Al-Khelaifi, le PSG va aller loin

De retour dans les vestiaires du PSG au Parc des Princes, Mauricio Pochettino et son effectif ont reçu très vite la visite de Nasser Al-Khelaifi, le président qatari de Paris ne masquant pas son bonheur après cette précieuse victoire une semaine après des débuts poussifs en Ligue des champions à Bruges. Saluant l'ensemble des joueurs un par un, le boss du Paris Saint-Germain est évidemment venu embrasser Neymar et Kylian Mbappé, qui sont restés assis pendant l'accolade avec Al-Khelafi, tandis que Leo Messi se levait pour recevoir ce soutien présidentiel. Et là, le patron qatari du PSG a lancé cette phrase à La Pulga : « One goal now, finish ». Pas besoin d'avoir fait dix ans de cours d'anglais pour comprendre les propos de Nasser Al-Khelaifi au joueur arrivé libre du Barça lors du mercato : « Un but maintenant c'est fini ». Reste maintenant à comprendre le sens de cette petite phrase.

Et c'est évidemment là qu'entrent en scène les experts. Du côté de RMC, on a deux versions pour interpréter la phrase de Nasser Al-Khelaifi : soit le président du Paris Saint-Germain a voulu faire comprendre à Lionel Messi qu'avec ce but, désormais toutes les polémiques étaient terminées, notamment celle engendrée par sa sortie contre l'Olympique Lyonnais ou sur son absence de but depuis qu'il avait signé au PSG. Soit il s'agit de faire comprendre au sextuple Ballon d'Or que désormais il fallait finir le travail et gagner la Ligue des champions. Le mystère présidentiel va donc durer, mais en attendant Paris a définitivement lancé sa campagne européenne et avec un Lionel Messi en forme ça change tout.