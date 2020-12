PSG : Une fête géante, le clan Neymar riposte

Dans : PSG.

Plus tôt dans la journée, les médias brésiliens ont dévoilé que Neymar a convié plus de 500 personnes dans sa villa afin de fêter la fin de l’année 2020.

Une information qui fait déjà polémique au vu du contexte sanitaire. En effet, en pleine crise du Covid-19, il n’est pas vraiment conseillé d’organiser de telles fiestas, que cela soit en France ou à l’étranger. Cela étant, Neymar a bien l’intention de décompresser en cette fin d’année en célébrant comme il se doit le passage à 2021. De son côté, Le Parisien a mené son enquête sur la fiesta d’envergure organisée par Neymar. Et si le quotidien francilien confirme la tenue d’une grande soirée au Brésil en présence de la star du PSG, il n’est toutefois pas certain que 500 convives soient présents, comme indiqué notamment par UOL Esporte.

« Au final, il y aura bien une fête mais juste à côté de chez lui… Autour de Neymar, on insiste également sur le fait que c'est une réception dans un cadre privé et qu'aucune limitation du nombre de convives n'est imposée actuellement par les autorités brésiliennes » indique le journal francilien, avant de préciser. « D'autres membres de son entourage nous confirment la tenue d'une fête pour le Nouvel an mais « pas dans les proportions évoquées par les médias brésiliens au niveau du nombre d'invités ». Chez les supporters du Paris Saint-Germain, cette information ne manquera toutefois pas de faire tiquer. Et pour cause, tout le monde se rappelle des vacances des Parisiens à Ibiza après le Final 8 de la Ligue des Champions. Cette escapade estivale avait fait couler beaucoup d’encre… à juste titre. En effet, plusieurs cadres de l’équipe étaient revenus positifs au Covid-19… dont Neymar, ou encore Keylor Navas, Marquinhos et Mauro Icardi, en autre.