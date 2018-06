PSG : Une étrange décision au mercato pour l’avenir de Bahebeck

Dans : PSG, Mercato.

A force d’être poussé vers la sortie, Jean-Christophe Bahebeck a sûrement compris que son avenir n’était pas au Paris Saint-Germain.

Ancien grand espoir du club francilien, l’attaquant de 25 ans n’a jamais répondu aux attentes. Ce qui explique ses nombreux prêts à Troyes, Valenciennes, Saint-Etienne, Pescara et plus récemment au FC Utrecht, où le Parisien sort d’une saison compliquée. Victime d’une blessure au tendon d’Achille, Bahebeck n’a disputé que sept matchs avec la formation néerlandaise. Un faible temps de jeu suffisant pour inscrire trois buts et séduire le cinquième d’Eredivisie qui souhaite le conserver la saison prochaine.

Un dossier a priori facile puisque le natif de Saint-Denis n’a plus qu’un an de contrat au PSG qui ne compte plus sur lui depuis longtemps. Pourtant, le média RTV Utrecht nous apprend que les deux clubs n’ont pas réussi à trouver un accord. L’attaquant devrait donc revenir au sein de son club formateur à la reprise, mais pour combien de temps ? Car on imagine mal Bahebeck entrer dans les rotations de Thomas Tuchel. Le PSG aurait-il reçu d’autres offres plus satisfaisantes ? Cette fois, on parlera d’un transfert définitif en cas de départ.