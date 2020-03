PSG : Une erreur qui se paye cash, Rico va le comprendre

Dans : PSG.

Le PSG n'est plus du tout enclin à conserver Sergio Rico, jugé pas assez rassurant par ses dirigeants.

En raison des performances de Keylor Navas, tous les débats sur la question du gardien de but au Paris SG sont terminés. Le Costaricien fait l’unanimité, par ses performances tout d’abord, mais aussi par son implication, sa prise de poids dans le vestiaire et bien sûr son expérience des grands rendez-vous. Derrière lui, Sergio Rico ne lui fait absolument pas d’ombre, et se contente de quelques matchs quand l’ancien du Real Madrid est amené à souffler. Néanmoins, le PSG en semble satisfait. Mais peut-être pas au point de lâcher 10 ME, la somme demandée par le FC Séville, pour le faire transférer définitivement à Paris après son prêt.

Ces derniers temps, il était question d’une réduction de son prix de 50 %, pour atteindre donc 5 ME et boucler l’affaire. Mais après le match raté de Rico face à Bordeaux, et notamment trois buts encaissés et un dégagement malheureux qui a coûté un but, les dirigeants parisiens ne seraient plus du tout déterminés à faire des efforts et ne comptent plus conserver Rico, affirme Estadio Deportivo. Une sentence irrévocable qui peut paraitre sévère, surtout pour une doublure plutôt adoptée dans le vestiaire. Mais entre ses performances jugées trop justes, et le fait que Leonardo adore toujours autant Gigi Donnarumma, et rêve de réaliser un gros coup avec l’Italien tout en préparant l’avenir, la saison 2019-2020 de Sergio Rico au PSG pourrait bien être la seule.