PSG : Une énorme fausse-piste au mercato, l'intuition de Pierre Ménès

A la recherche d’un joueur pour muscler son milieu de terrain au mercato, le PSG apprécie grandement Sergej Milinkovic-Savic.

Joueur technique au gabarit imposant, l’international serbe de la Lazio Rome fait véritablement saliver Leonardo, lequel est prêt à poser environ 60 ME sur la table pour le recruter. Une somme insuffisante aux yeux du club romain, pas enclin à se séparer aussi facilement de son meilleur joueur. Le deal s’annonce donc compliqué à boucler. Et ce n’est peut-être pas une mauvaise chose car selon Pierre Ménès, Sergej Milinkovic-Savic n’est pas le joueur au profil parfait pour le Paris Saint-Germain. En effet, le journaliste de Canal Plus estime que « SMS » n’est pas le véritable milieu défensif à la Thiago Motta qui manque au PSG depuis plusieurs années. Et si le PSG ne cherchait pas vraiment de milieu de terrain ?

« Où est-ce qu'on a vu que le PSG voulait un milieu ? C'est une sorte d'extrapolation et de fantasme collectif, c'est possible. Je ne trouve pas que le milieu du PSG ait été si déficient cette année par rapport aux saisons précédentes. Milinkovic-Savic est un excellent joueur, un très bon technicien, il a beaucoup d'abattage, mais attention, ce n'est pas un numéro 6. D'ailleurs, le problème, c'est que si on est toujours dans le fantasme de vouloir remplacer Thiago Motta, c'est qu'un Thiago Motta, il n'y en a plus qu'un, c'est Busquets, qui ne bougera pas du Barça. Donc oui pour prendre un milieu plus athlétique que Gueye et Verratti, parce que moi je trouve que ça manque un peu de taille quand même. Mais la Lazio n'était pas vendeuse l'année dernière, je n'ai pas l'impression qu'elle l’est cette année » a indiqué le consultant du Canal Football Club dans sa pastille digitale Pierrot Face Cam. Reste maintenant à voir si d’autres pistes, plus défensives, seront creusées au milieu de terrain ou si le PSG tente de brouiller les cartes avec cette piste évoquée désormais depuis des années.