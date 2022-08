PSG : Une embrouille de couple à la Icardi, Neymar brise le silence

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Accusé au Brésil d'avoir trompé sa copine et d'être en pleine séparation, Neymar a décidé de couper court à la rumeur qui pourrait avoir une influence sur son rendement au PSG.

Les peines de coeur des stars peuvent influencer l’aspect sportif d’un joueur, et le PSG s’en est rendu compte la saison passée avec la crise du couple composé de Mauro Icardi et Wanda Nara. L’attaquant du PSG s’est retrouvé dans une telle situation qu’il a du zapper plusieurs jours d’entrainement et n’était donc pas éligible pour disputer des matchs avec son club. Cet été encore, les rumeurs sur la séparation entre les deux Argentins ressortent, même si c’est plus pour des raisons sportives qu’Icardi a été placé dans le loft en ce mois d’août. Mais il y a un autre couple formé par une star du PSG qui a fait les choux gras de la presse spécialisée ces dernières heures, au point de faire réagir un certain Neymar.

A désormais 30 ans, le numéro 10 du PSG semble enfin apaisé sur le plan sportif, et effectue un début de saison très sérieux qui laisse à penser que son club va enfin voir le meilleur visage de Neymar. Sentimentalement, le Brésilien a trouvé une compagne dans une histoire partie pour durer. Il est en effet dans les bras de Bruna Biancardi, qui était sa petite amie depuis quelques mois déjà quand il a officialisé leur relation au printemps dernier.

Neymar prend la parole

Mais ce mercredi, au moment où Neymar est en train de regagner beaucoup de crédit auprès des suiveurs du football, la presse people brésilienne a annoncé la séparation du joueur et de Bruna Biancardi. Sans rentrer dans les détails des explications, l’ancien prodige de Santos aurait tout simplement trompé sa promise lors des dernières vacances du « Ney » à Rio de Janeiro. Le fait que le joueur parisien ne porte ensuit plus la bague que le couple s’était offert a fini de convaincre la magazine « Extra » que la séparation était en cours.

Le PSG forcément attentif

Un message qui a été relayé et a fait du bruit au Brésil, même s’il a été beaucoup moins répercuté en France. A tel point que Neymar a pris son smartphone pour réagir sur les réseaux sociaux, se prenant en photo avec l’indication « parler c’est mal » en réponse au média brésilien qui a propagé ces rumeurs qui ont eu un certain écho au Brésil, puisque d’autres médias ont même pris le relai en dévoilant le nom de la personne avec qui Neymar aurait trompé sa compagne actuelle. Des problèmes personnels que les supporters du PSG vont bien être obligés de suivre du coin de l’oeil, tant le calme dans sa relation de couple avait aussi permis à Neymar de devenir plus sage à bien des niveaux. Avec les conséquences sur le terrain qui sont visibles actuellement.