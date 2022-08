PSG : Une dernière offre de folie, Skriniar arrive à Paris

Dans : PSG.

Par Marc Verti

Paris est toujours en quête d'un défenseur central. À quelques jours de la fin du mercato, aucun joueur n'est arrivé à ce poste. Paris va tenter une dernière offensive pour Milan Skriniar.

Décidément, le PSG est vraiment tenace. Malgré les nombreux refus de la part de l'Inter Milan, le club de la capitale continue de draguer Milan Skriniar. Si le joueur n'est pas contre l'idée de rejoindre Paris, la direction lombarde se montre très gourmande et bloque le transfert. Celui qui doit venir concurrencer Sergio Ramos en défense centrale est pour le moment très loin de quitter les Nerazzurri. L'Inter avait déjà annoncé au début du mois d'août que Skriniar n'était plus sur la liste des transferts et que donc, le PSG pouvait chercher ailleurs pour se trouver son nouveau roc défensif. Mais selon les informations de Téléfoot, Luis Campos n'a pas dit son dernier mot et va revenir une dernière fois à la charge pour tenter de convaincre l'Inter Milan.

80 millions pour Skriniar au PSG ?

La demande de l'Inter pour céder au PSG un joueur annoncé invendable est de 80 millions d'euros et pas un centime de moins, l'international Slovaque (54 sélections) étant considéré comme un cadre des vice-champions d'Italie. Dans le viseur du fair-play financier et après avoir déjà dépensé plus de 100 millions d'euros durant ce mercato estival, Paris doit se montrer très prudent, au risque de recevoir une sanction de la part de l'UEFA. Le prix exigé par Milan qui reste finalement encore ouvert à un départ de Skriniar, est probablement trop élevé pour le PSG. De plus, Giuseppe Marotta, le directeur sportif de Milan, a récemment déclaré à DAZN vouloir prolonger son défenseur. « Skriniar est un mec bien, nous allons entamer des négociations avec lui dès que possible. On veut le lier à l'Inter pour de nombreuses années. » a confié celui qui est connu pour faire des recrutements intelligents et à petits prix. Alors qu'il ne reste qu'un an de contrat à Skriniar, on imagine que Marotta va bientôt s'employer pour prolonger son poulain.