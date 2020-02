PSG : Une démission d'Al-Khelaifi ? C'est non !

Dans : PSG.

Sérieusement secoué depuis des mois, Nasser Al-Khelaifi reste droit dans ses bottes à la présidence du Paris Saint-Germain. Et l'heure n'est pas à un départ.

Nasser Al-Khelaifi vient de vivre une sale semaine, car le patron du PSG, qui était mardi soir à Dortmund, a enchaîné une nouvelle sale soirée européenne, une inculpation en Suisse et des soubresauts interne dont seul le club de la capitale a le secret. A savoir les insultes du frère de Kimpembe, la déclaration incendiaire de Neymar et l’anniversaire du trio Icardi-Cavani-Di Maria un peu trop spectaculaire. Même s’il vit désormais dans l’ombre de Leonardo, le retour du directeur sportif brésilien l’été dernier l’ayant soulagé d’un énorme poids, à savoir celui de la communication du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi reste un président très actif.

Et contrairement aux rumeurs qui évoquent régulièrement sa prochaine mise à l’écart décidé du côté du Qatar, le patron du PSG n’a pas l’intention de partir de son poste, pas plus que l’Emir n’a l’intention de le virer. « Il n’a jamais été question qu’il abandonne ce fauteuil sur lequel seul Francis Borelli est resté plus longtemps que lui (…) Quand certains estiment que Leonardoa est le vrai patron du club, Al- Khelaïfi sourit. Car aucune décision stratégique ne lui échappe, aucune vente, ni aucun achat, de joueur ne peut être validée sans son accord. Le Qatar reste maître à bord. Et le Qatar, au PSG, c’est Al-Khelaïfi », explique Laurent Perrin dans Le Parisien. Ceux qui fantasment sur un changement à la présidence du Paris Saint-Germain afin de changer la donne d’un club qui semble parfois impossible à contrôler doivent se convaincre que Nasser Al-Khelaifi est et restera le boss dans la capitale.