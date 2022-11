PSG : Une climatisation en plein hiver ? Paris panique

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG va vivre des prochaines fenêtres de mercato mouvementées. Les champions de France espèrent notamment que certaines options d'achat seront levées.

A Paris, on espère faire une seconde moitié de saison tonitruante. Une fois la Coupe du monde terminée, les stars franciliennes devront remettre le bleu de chauffe et tenter d'emmener le PSG le plus loin possible, notamment en Ligue des champions. Cela ne sera sans doute pas chose aisée face à un Bayern Munich également ambitieux sur la scène européenne. Avant cette double confrontation, le PSG devrait faire quelques retouches à son effectif lors du mercato hivernal. Et quelques tendances devraient bientôt tomber. C'est notamment le cas concernant Abdou Diallo, prêté l'été dernier du côté de Leipzig.

Diallo, le PSG n'est pas encore serein

𝘾𝙊𝙈𝙈𝙐𝙉𝙄𝙌𝙐𝙀́ 𝙁𝙎𝙁 | Situation médicale des joueurs Abdou Diallo et Cheikhou Kouyaté, sortis sur blessure lors du match contre les Pays-Bas. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/wdWoACpuc8 — FSF (@Fsfofficielle) November 22, 2022

Conscient que son temps de jeu serait réduit en restant à Paris, le Sénégalais a accepté de rejoindre Leipzig. En Allemagne, Diallo retrouve des couleurs, lui qui a pris part à 11 matches avec sa nouvelle formation, dont 7 en tant que titulaire. Une bonne chose pour son nouveau club mais également pour le PSG, qui a fixé une option d'achat à 20 millions d'euros dans son prêt. Mais si l'on en croit les informations de Sky Sport, Leipzig veut prendre son temps avec l'ancien joueur de Dortmund... Le média précise en effet qu'il n’y a pas encore de discussions entre les dirigeants allemands et parisiens pour lever cette option d’achat concernant Diallo. De quoi donner encore quelques sueurs froides au PSG, qui espère pouvoir soulager ses caisses, surtout avant l'été prochain et un mercato qui s'annonce comme un tournant pour le projet parisien. Tout porte à croire que la double confrontation en huitièmes de finale de la Ligue des champions entre Leipzig et Manchester City devrait sceller le futur d'Abdou Diallo, que ce soit en Allemagne ou en France.